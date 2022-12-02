Предвзятая резолюция Нацассамблеи Франции – неуважение к принципам международного права - Солтан Мамедов

БАКУ /Trend/ - Принятие 30 ноября Национальной ассамблеей Франции предвзятой резолюции против Азербайджана является, прежде всего, неуважением к фундаментальным принципам международного права. Также принятие документа, составленного на основе необоснованных, совершенно абсурдных соображений - очередной удар, нанесенный Францией по отношениям с Азербайджаном.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал депутат Солтан Мамедов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

По его словам, эта резолюция, полностью искажающая реалии на Южном Кавказе и направленная против усилий по достижению прочного мира между Азербайджаном и Арменией, является еще одним проявлением проводимой на протяжении длительного периода предвзятой политики Франции.

"Общее содержание и отдельные положения резолюции не только направлены против инициатив, нацеленных на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе, но и еще больше подрывают и без того хрупкое доверие азербайджанской общественности к Франции. К сожалению, эта страна, имеющая серьезные возможности влияния на Армению, в течение 30 лет демонстрировала безразличие к факту оккупации азербайджанских земель. Франция также оставалась равнодушной к трагическим последствиям артиллерийских и ракетных атак Армении на мирных жителей Азербайджана во время 44-дневной войны. После войны эта страна ни разу не выразила опасений по поводу минной угрозы, которая привела к гибели или ранениям около 270 граждан Азербайджана. Франция никак не реагировала, не делала никаких призывов по вопросу выяснения судьбы около 4 000 азербайджанцев, пропавших без вести в годы первой Карабахской войны. Все это является проявлением пренебрежительного отношения Франции к правам человека, международным нормам. Страна, совершившая геноцид в Алжире и других регионах Африки, не имеет права обвинять другие страны в "военной агрессии". Принятие Национальной ассамблеей Франции подобной резолюции еще раз подтверждает, что эта страна не может смириться с новыми реалиями, созданными исторической победой Азербайджана в 44-дневной войне. Поддержка этой резолюции представителем французского правительства только подтвердила то, что эта страна не заинтересована в мире между Азербайджаном и Арменией, формировании атмосферы доверия", - сказал Мамедов.

Он отметил, что члены обеих палат парламента Франции предпринятыми шагами, препятствующими мирному процессу в регионе Южного Кавказа, раскрыли истинные намерения своей страны.

"К сожалению, эти намерения не служат установлению мира в регионе, благополучию и безопасности народов", - сказал Мамедов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)