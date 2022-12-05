Азербайджанские депутаты провели встречи в Испании (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Депутаты Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана провели встречи в Испании.

Как сообщает в понедельник Trend, председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов и руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям Азербайджан-Испания Севиль Микаилова провели ряд встреч с коллегами в Конгрессе депутатов Испании.

Также азербайджанские депутаты встретились с председателем комитета по иностранным делам Конгресса депутатов Испании Пау Мари-Клозе.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества между парламентами Азербайджана и Испании. Азербайджанские депутаты привлекли внимание к тому, что принятый 6 октября Конгрессом депутатов документ под названием "Институциональное заявление", полный предубеждений против Азербайджана, наносит ущерб дружественным и деловым отношениям между двумя странами, и что подобные шаги противоречат усилиям по поддержанию мира и безопасности в регионе.

(Перевод: Нубар Кулузаде)