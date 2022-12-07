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К рассмотрению на пленарном заседании парламента Азербайджана рекомендованы еще два законопроекта

Политика Материалы 7 декабря 2022 13:12 (UTC +04:00)
К рассмотрению на пленарном заседании парламента Азербайджана рекомендованы еще два законопроекта

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - К рассмотрению на пленарном заседании парламента Азербайджана рекомендованы еще два законопроекта.

Как сообщает в среду Trend, на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса(парламент) по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией и Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, состоявшемся 7 декабря, были обсуждены законопроекты "О целевых финансовых санкциях" и "О борьбе против легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансирования терроризма".

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