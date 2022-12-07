Азербайджанские специалисты вновь обсудили с российским миротворческим контингентом вопрос незаконной эксплуатации месторождений

БАКУ /Trend/ - 7 декабря в продолжение обсуждений, проведенных 3 декабря, прошла встреча сотрудников министерства экономики, министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики и ЗАО "AzerGold" в Ходжалы с командованием российского миротворческого контингента по вопросу незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, экологических и иных последствиях этого.

Как сообщает в среду Trend, в связи с этим распространено совместное заявление министерства экономики и министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Согласно информациии, в ходе встречи были обсуждены вопросы осмотра месторождений полезных ископаемых, в частности месторождения золота Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, прекращения незаконной эксплуатации, проведения мониторинга и инвентаризации по различным направлениям, организации кадастрового учета имущества, оценки потенциального ущерба и рисков окружающей среде, источникам подземных и поверхностных вод и ликвидации последствий нанесенного ущерба.

Встреча прошла в конструктивной обстановке. Соответствующие контакты будут продолжены. Общественности будет предоставлена дополнительная информация.

(Перевод: Нубар Кулузаде)