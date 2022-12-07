Иран подарил Армении ракетные комплексы (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Иран передал Армении ракетные комплексы.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на информированные источники, в октябре Иран тайно отправил в Армению 600 ракет иранского производства.

Ракеты были не проданы, а переданы безвозмездно. 500 из них - это управляемые противотанковые ракетные комплексы типа "Dehjlaviyeh" и 100 единиц - "Almas".

Отметим, что ракетный комплекс "Dehjlaviyeh" был разработан в 2012 году по заказу министерства обороны и поддержки вооруженных сил Ирана, а комплекс "Almas" - в 2021 году по заказу Сухопутных войск Корпуса стражей исламской революции.

Следует также напомнить, что уже несколько дней в местных СМИ публикуется информация о проходе 14 граждан Ирана на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы. Посольство Ирана в Азербайджане до сих пор не прокомментировало данную информацию.

Предполагается, что через этих лиц Иран передал часть этих ракет также сепаратистско-террористическим группировкам в Карабахе.

Учитывая важность распространяемой информации, Ирану следует дать разъяснения по вопросам передачи Армении ракет и своих отправленных в Карабах гражданах.

(Перевод: Нубар Кулузаде)