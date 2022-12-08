ЮНЕСКО должна продемонстрировать объективность - Оджал Огуз (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Масштаб разрушений в Карабахе за период оккупации, в том числе национальных исторических памятников, должно увидеть все человечество.

Об этом в четверг в эксклюзивном интервью Trend сказал председатель 8-го цикла национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ, председатель Национальной комиссии Турции по делам ЮНЕСКО Оджал Огуз.

"ЮНЕСКО должна отправить миссию на освобожденные от оккупации земли Азербайджана для изучения фактов. Никто не говорит, чтобы ЮНЕСКО встала на сторону Азербайджана. Пусть ЮНЕСКО изучит ситуацию и работает над решением проблем как беспристрастная, справедливая структура, и никто не должен этому мешать", - сказал он.

Оджал Огуз отметил, что в Карабахском регионе Азербайджана существует минная угроза, и важным вопросом, помимо защиты культурного наследия, также является защита человеческих жизней.

(Перевод: Фидан Мустафаева)