Посол Украины выразил благодарность Азербайджану за гуманитарную помощь

БАКУ/Trend/ - Я хотел бы от имени украинского народа выразить признательность дружественному Азербайджану за ту колоссальную помощь, которая носит гуманитарный характер и оказывается в течение многих этих сложных месяцев войны.

Как сообщает Trend, об этом сказал в субботу журналистам посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

"Мы помним предоставленную помощь – это 1 000 тонн продуктов питания, медикаментов, медицинского оборудования, которые спасли жизнь многим людям в Украине. Сегодня будет отправлен гуманитарный конвой - критически важный для нас груз. Это энергетическая составляющая, трансформаторы и генераторы, предназначенные для больниц, учреждений, где энергетическая инфраструктура Украины пострадала больше всего. Это проявление искренней дружбы, которую мы ценим, которую мы будем всегда помнить и за это мы очень признательны и руководству Азербайджана, и азербайджанскому народу", - сказал посол.

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