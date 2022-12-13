Категорически отвергаем необоснованное заявление МИД Армении относительно текущей ситуации на дороге Шуша-Лачин - МИД

БАКУ /Trend/ - Категорически отвергаем необоснованное заявление МИД Армении относительно текущей ситуации на дороге Шуша-Лачин. Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

"Категорически отвергаем безосновательное заявление МИД Армении от 13 декабря 2022 года, в котором азербайджанская сторона обвиняется в сложившейся ситуации на дороге Шуша-Лачин и искажается обязательства в рамках достигнутых договоренностей. Обвинение азербайджанской стороны МИД Армении в перекрытии Лачинской дороги и нарушении трехстороннего заявления не что иное, как цинизм. Мы неоднократно говорили о невыполнении Арменией положений заявления, подписанного лидерами трех стран 10 ноября 2020 года, Арменией не выполнены. В нарушение пункта 4, вооруженные силы Армении до сих пор не выведены с территории Азербайджана, в нарушение пункта 6, Лачинский коридор используется как для военных провокаций, так и для незаконной экономической деятельности, в нарушение пункта 9 Армения препятствует открытию всех транспортных и коммуникационных путей в регионе.

Что касается утверждений о том, что Лачинская дорога была закрыта и что армянские жители, проживающие в этом районе, столкнулись с угрозой гуманитарного кризиса, отметим, что Лачинская дорога была закрыта не азербайджанскими протестующими, а миротворческим контингентом Российская Федерация, который временно дислоцируется на территории Азербайджанской Республики. Азербайджанская сторона готова удовлетворить гуманитарные потребности всех жителей армянского происхождения, проживающих на наших территориях, и претензии армянской стороны не имеют под собой никаких оснований", - говорится в сообщении МИД.

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