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Армения и другие страны занимаются клеветой против Азербайджана - глава МИД

Политика Материалы 15 декабря 2022 18:19 (UTC +04:00)
Армения и другие страны занимаются клеветой против Азербайджана - глава МИД

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Армения и другие страны проводят клеветнические кампании против Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал сегодня журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министр отметил, что проведение 10 декабря ранее согласованного экологического мониторинга было встречено протестами.

"Две группы армянских активистов провокационным образом воспрепятствовали проведению этого мониторинга, против чего и выступили с протестом азербайджанские активисты”, - добавил Байрамов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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