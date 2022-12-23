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В Верховный суд Азербайджана назначены новые судьи (Дополнено)

Политика Материалы 23 декабря 2022 11:55 (UTC +04:00)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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Дополнено (первая версия опубликована в 11:35 )

БАКУ/Trend/ - В Верховный суд Азербайджанской Республики назначены новые судьи.

Как сообщает в пятницу Trend, соответствующий вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Было предложено назначить Хыдырова Ахлимана Мехман оглу (судья Верховного Суда Нахчыванской Автономной Республики), Абдулова Рашада Магеррам оглу (судья Бакинского апелляционного суда), Бабаева Зеки Баба оглу (судья Бакинского апелляционного суда), Мамедова Видади Мамед оглу (судья Бакинского апелляционного суда) и Джафарова Видади Джафар оглу (судья апелляционного Сумгаитского суда) судьями Верховного Суда Азербайджанской Республики.

После обсуждения предложение было вынесено на голосование и принято.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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