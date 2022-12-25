Подписан План действий по углублению сотрудничества между Азербайджаном и ICESCO (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - 24 декабря в штаб-квартире Исламской всемирной организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO) в Рабате был подписан "План действий по углублению сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Исламской всемирной организацией по вопросам образования, науки и культуры", сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Как сообщили в МИД, согласно подписанному Плану действий, планируется проведение совместных мероприятий в рамках глобального призыва «Мир во имя культуры», инициированного Азербайджаном, и партнером которого являются Альянс цивилизаций ООН и ICESCO. Кроме того, планируется поддержка Программы молодых специалистов ICESCO, проектов, которые будут реализованы в сферах сохранения и защиты памятников культурного наследия исламского мира, а также информационных технологий.

План действий с азербайджанской стороны подписал чрезвычайный и полномочный посол страны в Королевстве Марокко Назим Самедов, а со стороны ICESCO - генеральный директор организации Салим Аль-Малик.

После церемонии подписания состоялась встреча посла Назима Самедова и Салима Аль-Малика. На встрече обсуждалось тесное сотрудничество ICESCO с Азербайджаном, планы дальнейшего сотрудничества между организацией и министерством иностранных дел Азербайджана, а также посольством Азербайджана в Рабате.