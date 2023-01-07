Поездка и съемки в Карабахе очень ценны для меня - Эсра Гезгинджи (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Причина создания цикла передач "Əsrarəngiz Azərbaycan" (Загадочный Азербайджан) заключается в моем желании продолжить за пределами своей страны то путешествие, которое началось с аналогичных передач о Стамбуле (Əsrarəngiz İstanbul).

Об этом в интервью Trend сказала автор и ведущая передачи "Əsrarəngiz Azərbaycan" Эсра Гезгинджи.

"Передача транслируется по воскресеньям на турецком канале "NTV". Это 10 серий по 40 минут каждая. Каждый эпизод - это своего рода новое путешествие, новые красоты, с которыми знакомится зритель. Мы рассказываем как об истории, так и о культуре Азербайджана. Иногда мои друзья-азербайджанцы говорят, что я показываю им такие уголки в стране, о которых они не знали, и это отрадно. Я очень счастлива, что в развитии отношений между нашими странами есть теперь и мой вклад", - сказала она.

Автор передачи отметила, что съемки проходили в Баку и Карабахе.

"Поездка и съемки на освобожденных от оккупации землях очень ценны для меня. С января передача будет транслироваться и на азербайджанских каналах", - сказала Эсра Гезгинджи.

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(Перевод: Нубар Кулузаде)