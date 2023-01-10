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За 2022 год была успешно реализована коммуникационная стратегия минобороны Азербайджана

Политика Материалы 10 января 2023 12:12 (UTC +04:00)
За 2022 год была успешно реализована коммуникационная стратегия минобороны Азербайджана

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БАКУ /Trend/ - В 2022 году были реализованы соответствующие меры для достижения целей, поставленных в Коммуникационной стратегии Министерства обороны Азербайджана, сообщает во вторник Trend со ссылкой на оборонное ведомство.

В целях предоставления общественности точной, полной и оперативной информации о деятельности ведомства в течение 2022 года на официальном сайте Министерства обороны Азербайджана (www.mod.gov.az) было размещено более 1000 информационных материалов на азербайджанском, русском и английском языках

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