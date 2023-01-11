Нет никаких препятствий для передвижения карабахских армян по Лачинской дороге - Джейхун Байрамов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 10 января 2023 года состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Об этом сообщили в среду Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе переговоров стороны обсудили повестку сотрудничества между двумя странами и текущую ситуацию в регионе.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что, несмотря на ряд конструктивных инициатив азербайджанской стороны, связанных с нормализацией азербайджано-армянских отношений в постконфликтный период, этот процесс постоянно срывался из-за различных провокаций со стороны Армении. В частности, был сделан акцент на грубом нарушении Арменией обязательств по трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, и фактах использования Лачинской дороги в целях военных провокаций, в том числе незаконной перевозки и установки мин, незаконной экономической деятельности и разграбления природных ресурсов и незаконного перехода через Лачинскую дорогу в Карабах граждан третьих стран.

Было отмечено, что требования участников акции протеста гражданского общества Азербайджана на Лачинской дороге против незаконной деятельности, которая длилась около 30 лет, и усилилась в последнее время, до сих пор не выполнены.

Министр Джейхун Байрамов заявил, что утверждения о том, что якобы в результате перекрытия Азербайджаном Лачинской дороги карабахские армяне попали в “блокаду”, и что в регионе произошла “гуманитарная катастрофа” - совершенно необоснованны. Министр довел до сведения собеседника, что по дороге ежедневно курсирует большое количество автомашин Международного комитета Красного Креста, российского миротворческого контингента и других транспортных средств гуманитарного назначения.

Было обращено внимание на то, что несмотря на заявления азербайджанской стороны об отсутствии препятствий для свободного передвижения по дороге карабахских армян, и намерении Азербайджана, в случае необходимости, оказать им помощь, лица, представляющие себя лидерами карабахских армян, препятствуют местному населению использовать Лачинскую дорогу.

В ходе разговора было подчеркнуто, что азербайджанская сторона настроена на диалог и всегда готова наращивать усилия для установления мира в регионе.

Стороны также обменялись мнениями и по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Фидан Мустафаева)