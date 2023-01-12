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Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Кубы (ФОТО)

Политика Материалы 12 января 2023 09:09 (UTC +04:00)
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Кубы (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Новоназначенный посол Азербайджанской Республики в Республике Куба Руслан Рзаев вручил верительные грамоты президенту этой страны Мигелю Диас-Канелю Бермудесу.

Как сообщили Trend в посольстве Азербайджана в Кубе, В ходе беседы с Президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом посол передал ему приветствия Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Выразив признательность за приветствия Президента Ильхама Алиева, Мигель Диас-Канель Бермудес, в свою очередь, попросил передать его приветствия Президенту Азербайджана.

Президент Кубы с удовольствием вспомнил свой визит в Азербайджан для участия в Саммите Движения неприсоединения (ДН) в 2019 году и поздравил Азербайджан с успешным председательством в организации.

Мигель Диас-Канель Бермудес выразил удовлетворение решением Азербайджана об открытии посольства на Кубе.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии отношений двух стран по различным направлениям, продолжении сотрудничества в рамках международных организаций и других темах, представляющих взаимный интерес.

Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Кубы (ФОТО)
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Кубы (ФОТО)
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Кубы (ФОТО)
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Кубы (ФОТО)
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