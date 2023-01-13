Гейдар Алиев вывел Азербайджан из тяжелого положения, провел важнейшие реформы - Волкан Бозкыр

БАКУ/Trend/ - Общенациональный лидер Гейдар Алиев вывел Азербайджан из тяжелого положения, он провел важнейшие реформы.

Об этом сказал Trend президент 75-й Генеральной Ассамблеи ООН (2020-2021 гг.), член Международного центра Низами Гянджеви Волкан Бозкыр.

«Гейдар Алиев стал президентом Азербайджана в очень сложное время, когда территории страны были оккупированы, Баку находился под угрозой. В то время я в будучи главой кабинета президента Турции Сулеймана Демиреля и был свидетелем важных преобразований, проведённых Гейдаром Алиевым во благо Азербайджана», - сказал он.

Бозкыр подчеркнул, что Гейдар Алиев провел значительные реформы, укрепил демократию, создал новую правовую систему, гражданский суд.

«Гейдар Алиев также был примером для Турции. Мы сохраним его наследие, Великий лидер никогда не будет забыт», - сказал он.

Бозкыр также высоко оценил политику, проводимую сегодня в Азербайджане Президентом Ильхамом Алиевым.

«Каждая страна в мире признает политическую, экономическую значимость Азербайджана. Став важной державой в регионе и в мире, Азербайджан вносит большой вклад в дело мира и стабильности», - заключил он.