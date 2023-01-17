Комиссия по вопросам помилования при Президенте Азербайджана рассмотрела более 100 обращений

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялось заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, на заседании было рассмотрено более 100 обращений о помиловании.

Отметим, что предыдущее заседание комиссии состоялось 13 января. На заседании было рассмотрено более 100 обращений. В общей сложности за два заседания было рассмотрено более 200 заявлений о помиловании и вынесены соответствующие решения.

Очередное заседание комиссии предусмотрено провести 24 января.

(Перевод: Фидан Мустафаева)