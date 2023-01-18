Президент Кыргызстана высоко оценил политические связи с Азербайджаном, вышедшие на стратегический уровень

БАКУ /Trend/ - Горд, что взаимоотношения между нашими народами, построенные на прочном фундаменте многовековых уз дружбы, языковой, культурной, религиозной и исторической близости, обрели межгосударственный и дипломатический статус.

Как сообщает Trend, об этом говорится в поздравительном послании Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, адресованном Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном.

В послании говорится: «Высоко оцениваю достигнутый нашими совместными усилиями уровень политических связей и взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах, которые вышли в минувшем году на стратегический уровень по итогам наших апрельских и октябрьских двусторонних визитов.

Уверен, что благодаря нашим усилиям дружественные отношения между нашими народами будут и впредь развиваться и укрепляться, и в дальнейшем будут носить последовательный характер».