Азербайджан в числе стран, активно поддерживающих инициативу "Один пояс, один путь" - Солтан Мамедов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан входит в число стран, наиболее активно поддерживающих инициативу Китая "Один пояс – один путь". Высокий уровень политических связей двух стран доказывает, что отношения между ними основываются на взаимном доверии.

Об этом сказал в четверг Trend член рабочей группы Милли Меджлиса (парламент) по азербайджано-китайским межпарламентским связям Солтан Мамедов.

По его словам, Азербайджан и Китай тесно сотрудничают в рамках международных организаций, что свидетельствует о наличии совпадающих интересов двух стран в геополитической плоскости.

Мамедов отметил, что инициатива "Один пояс, один путь" может изменить экономическую, а также во многих смыслах и политическую картину мира. Это позволит создать новую формулу мира, безопасности, сотрудничества и развития на Южном Кавказе. "В современной системе международных отношений, имеющих достаточно сложный и во многих случаях противоречивый характер, взаимное доверие является одним из факторов, оказывающих существенное влияние на двусторонние отношения. Между Азербайджаном и Китаем существует такое доверие. А это дает основания с оптимизмом смотреть на перспективы отношений", - сказал он.

Напомнив, что глава азербайджанского государства в недавнем интервью китайскому телеканалу в Давосе подчеркнул, что Азербайджан создает один из крупнейших торговых портов на Каспийском море, депутат отметил, что это показывает, что страна придает важное значение инициативе "Один пояс, один путь". "В интервью также было отмечено, что инвестиции в неэнергетический сектор, инфраструктуру, и в частности транспортную инфраструктуру, возобновляемые источники энергии имеют особое значение для Азербайджана. В этом контексте развитие сотрудничества с Китаем может быть полезным для обеих сторон", - сказал Мамедов.

Он добавил, что между Азербайджаном и Китаем были предприняты успешные шаги, способствующие углублению сотрудничества в культурной, гуманитарной и других сферах. Среди этих шагов можно отметить и открытие азербайджанского павильона в рамках Всемирного культурного форума Тайху, который состоялся в Китае в октябре 2021 года. Согласно достигнутому соглашению, азербайджанский павильон функционирует на долгосрочной основе.

(Перевод: Фидан Мустафаева)