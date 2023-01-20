20 января тоталитарный режим не смог сломить волю и дух азербайджанского народа - посол Украины(Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 20 января тоталитарный режим не смог сломить волю и дух азербайджанского народа.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом написал посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский на своей странице в Facebook.

По его словам, именно в ночь с 19 на 20 января 1990 года тоталитарная советская машина отдала воинским частям Советской Армии преступный приказ о вступлении в Баку и убийстве мирного населения Азербайджана, боровшегося за независимость и суверенитет своего государства.

"В эту ужасную ночь 149 мирных жителей были убиты, 744 получили тяжелые ранения, более 400 человек были незаконно арестованы.

Однако тоталитарный режим не смог сломить волю и дух азербайджанского народа, подавить жажду независимости.

Вскоре события "Черного января" дали толчок к усилению движений за независимость в других порабощенных республиках Советского Союза, в том числе и в Украине, дав долгожданную свободу народам этих стран", - отметил он.

Отметим, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года по приказу руководства СССР в результате военной агрессии против Азербайджана со стороны подразделений Советской Армии, сил специального назначения, а также контингента внутренних войск в Баку, Сумгаите, Ленкорани и Нефтчале были совершены массовые убийства мирного населения, в том числе детей, женщин и стариков.

В результате военной агрессии оккупационных сил 149 мирных жителей были убиты, 744 получили тяжелые ранения, 4 пропали без вести. Советская армия, которая была направлена в страну с целью насильственного подавления массовых выступлений азербайджанского народа и национально-освободительного движения начатых в ответ на дискриминационную политику руководства СССР в отношении азербайджанского народа, депортацию сотен тысяч азербайджанцев с их исторических земель на территориях нынешней Армении и необоснованные территориальные претензии Армении на Карабах, грубо нарушив международное право и Конституцию, совершила беспрецедентную расправу над гражданским населением.

(Перевод: Нубар Кулузаде)