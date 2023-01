В Праге прошла выставка-акция, посвященная годовщине трагедии 20 Января (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На Вацлавской площади в Праге прошла выставка–акция, посвященная трагедии 20 Января.

Об этом сообщили в пятницу Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана.

На выставке-акции, организованной членом организации ”Elson Grand", активистом азербайджанской диаспоры Фаридом Амиралиевым, были представлены фотоматериалы, отражающие массовую бойню, учиненную советскими войсками против мирных жителей Баку 33 года назад по указанию военно-политического руководства СССР.

Выставка-акция привлекла внимание жителей города. Активисты азербайджанской общины подробно информировали горожан о событиях 20 января 1990 года.

Мероприятие, посвященное годовщине трагедии 20 Января, состоялось также в библиотеке чешского парламента.

В мероприятии, организованном по инициативе председателя Чешско-азербайджанского союза Эльдара Велиева, приняли участие сотрудники парламентской библиотеки и соотечественники, проживающие в Чехии. Открывая мероприятие вступительным словом, председатель Союза отметил, что события 20 Января являются одной из кровавых страниц истории Азербайджана. В ночь с 19 на 20 января 1990 года советское руководство попыталось сломить волю и стремление азербайджанского народа к независимости, однако тщетно. События 20 января ускорили падение коммунистического режима и привели к обретению Азербайджаном и другими союзными республиками независимости.

Было отмечено, что гениальная личность, общенациональный лидер Гейдар Алиев сыграл исключительную роль в доведении до мира реалий Азербайджана. 21 января 1990 года Гейдар Алиев, придя в постоянное представительство Азербайджана в Москве, заявил о солидарности со своим народом и решительно осудил советское руководство за совершенное военное преступление.

Также на мероприятии было отмечено, что одним из представителей международных медиа, которые донесли до мировой общественности правду о событиях, произошедших тогда в Баку, был проживающий во Франции фотожурналист азербайджанского происхождения Реза Дегати. Была предоставлена подробная информация о творчестве известного фотожурналиста Резы Дегати, который запечатлел важные события, происходившие в современной истории Азербайджана.

Затем в библиотеку парламента Чехии были переданы книги Резы Дегати The Massacre of Innocents ("Массовое убийство невинных") и Elegance of Fire ("Очарование огня").

В завершение мероприятия были показаны документальный фильм о трагедии 20 Января, интервью Резы Дегати телеканалу CNN об этих событиях и сюжет, подготовленный телеканалом.

Отметим, что сегодня, 20 января в Азербайджане отмечается День всенародной скорби.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года без предварительного объявления чрезвычайного положения советская армия начала военные операции против Азербайджана. В результате произошедшей трагедии 147 человек были убиты, 744 - получили тяжелые ранения, 841 человек был незаконно арестован. Вследствие действий советской армии были разрушены 200 квартир, домов, личное и государственное имущество.

Первым, кто выразил свое отношение к этим кровавым событиям, был общенациональный лидер Гейдар Алиев. Выступив 21 января 1990 года в Постоянном представительстве Азербайджана в Москве с заявлением в связи с трагедией, Гейдар Алиев подверг резкой критике лиц, совершивших эти события. Гейдар Алиев заявил, что считает произошедшее чуждым праву, демократии, противоречащим гуманизму и провозглашенным в стране принципам строительства правового государства.

20 января 1990 года стало героической страницей в истории борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Несмотря на то, что после этих кровавых событий прошли годы, азербайджанский народ никогда не забывает ту страшную ночь, выражая свою глубокую ненависть к тем, кто совершил эту трагедию.

В память о жертвах трагических событий 20 Января этот день был объявлен в Азербайджане Днем всенародной скорби.

Сегодня души всех наших шехидов радуются, потому что Азербайджан, ради которого они отдали свои жизни, восстановил свою территориальную целостность, победив в 44-дневной Отечественной войне. Азербайджанский народ никогда не забудет своих шехидов, светлая память о них всегда будет жить в сердцах народа.