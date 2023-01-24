В отношении бывшего пресс-секретаря Аяза Муталлибова возбуждено уголовное дел (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В отношении бывшего пресс-секретаря экс-президента Аяза Муталлибова Тейлора Фетишоглу (Ибрагимова) возбуждено уголовное дело по четырем статьям.

Как сообщает во вторник Trend, в отношении Фетишоглу в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело по статьям 32.4 (подстрекательство к преступлению), 178.2.4 (мошенничество с причинением значительного ущерба), 310 (присвоение полномочий должностного лица) и 312.1 (дача взятки) Уголовного кодекса.

Отметим, что представившись пресс-секретарем Генпрокуратуры, Фетишоглу обманом получил 25 000 манатов от жителя Агджабединского района Байрама Алескерова, пообещав оказание помощи в освобождении от уголовной ответственности его сына - Эльмеддина Алескерова.

Уголовное дело в отношении Тейлора Фетишоглу возбуждено в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.

Материалы по уголовному делу направлены в Хатаинский районный суд для рассмотрения. В отношении Фетишоглу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Отметим, что Ибрагимов 6 лет назад был признан виновным в мошенничестве, совершенном от имени бывшего главы исполнительной власти Агдамского района Рагиба Мамедова.

(Перевод: Нубар Кулузаде)