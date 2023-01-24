Джейхун Байрамов выступил на заседании Совета министров стран ОЭСР в Узбекистане (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на 26-м заседании Совета министров стран-членов Организации экономического сотрудничества с национальным заявлением о председательстве Азербайджана в Организации в 2023 году.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится на странице МИД в Тwitter.

В ходе заседания министр выступил с заявлением, в котором изложил приоритеты и планы Азербайджана в рамках председательства в ОЭСР на 2023 год.

В ходе выступления было подчеркнуто, что председательство Азербайджана, посвященное теме ”зеленый переход и взаимосвязи“, будет иметь важное значение для продвижения стратегии и программ организации, а также идей ”ОЭСР-2025".

Было отмечено, что в период председательства нашей страны в 2023 году будет проведен ряд встреч на высоком уровне в области экономики, энергетики, транспорта, таможни, пограничных пунктов пропуска, юстиции, туризма и здравоохранения.

Участники мероприятия были проинформированы о важности транспортных маршрутов через Центральную Азию и Южный Кавказ, в частности о проделанной работе по развитию региональных транспортных и транзитных коридоров Азербайджана. Кроме того, было отмечено, что в целях продвижения сотрудничества в указанных направлениях совместно с Турцией, Казахстаном и Узбекистаном были созданы трехсторонние платформы. В ходе встречи Азербайджан-Турция-Казахстан, состоявшейся в июне прошлого года в Баку, была отмечена Бакинская декларация и связанные с ней решения по развитию Транскаспийского Восточного-Западного Средиземноморского коридора.

В ходе своего выступления министр подчеркнул важность мер, принимаемых в направлении создания транспортного коридора из Восточно-Зангезурского экономического района Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику. Он подчеркнул, что Зангезурский коридор будет иметь особое значение для развития сотрудничества между странами всего региона.

Наряду с упомянутым, была дана подробная информация о работе, проводимой нашей страной в области обеспечения энергетической безопасности, о развитии зеленых энергетических ресурсов в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного между нашей страной и Европейским Союзом в июле прошлого года, а также о проекте прокладки электрического кабеля между Азербайджаном-Грузией-Румынией-Венгрией через Черное море и было отмечено что данные факторы внесут неоценимый вклад в дальнейшее расширение сотрудничества в регионе.

Было отмечено, что в рамках председательства будут приняты меры по запуску центра чистой энергии ООН по промышленному развитию (UNIDO), Центра экономических исследований ОЭСР, который планируется создать в Баку, а также выдвижение кандидатуры города Шуша в качестве туристической столицы ОЭСР в 2026 году.

В ходе своего выступления министр Джейхун Байрамов рассказал о восстановительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях в постконфликтный период, подробно проинформировал о мерах, принимаемых в направлении создания "зеленой энергетической зоны", свободных экономических зон на указанных территориях.

Затем с заявлениями выступили Генеральный секретарь организации и министры иностранных дел других стран-членов.

В ходе заседания Совета министров был принят ряд документов о деятельности организации. В соответствии с трехсторонними заявлениями, подписанными лидерами Азербайджана, Армении и Российской Федерации в Ташкентском коммюнике, в соответствии с трехсторонними заявлениями, подписанными между лидерами Азербайджана, Армении и Российской Федерации, были одобрены меры, осуществляемые в направлении создания транспортной и коммуникационной связи Азербайджана из Восточного Зангезурского экономического района в Нахчыванскую Автономную республику, а также работа, проводимая нашей страной совместно с Турцией, Узбекистаном и Казахстаном по трехсторонним платформам

В рамках коммюнике также была выражена поддержка урегулированию межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания и уважения территориальной целостности и суверенитета. Выражена уверенность в том, что это будет способствовать установлению добрососедских отношений в регионе, устойчивому миру и экономическому прогрессу.

В рамках визита министра Джейхуна Байрамова запланировано проведение ряда двусторонних встреч.

Отметим, что в столице Узбекистана Ташкенте проходит 26-е заседание Совета министров стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭСР).

(Перевод: Нубар Кулузаде)