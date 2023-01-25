В парламенте Азербайджана пройдут специальные слушания по преступлениям Армении (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе пройдут специальные слушания относительно правовых механизмов защиты прав граждан Азербайджана, нарушенных в результате оккупации Армении, преступлений, совершенных Арменией в годы Отечественной войны, и возмещения ущерба, причиненного Азербайджанскому государству, на основании соответствующих исков в международные инстанции.

Как сообщает в среду Trend, инициатива включена в план работы Комитета по правам человека на 2023 год.

В ходе весенней сессии рабочим планом комитета было также предусмотрено проведение презентации отчета под названием “Язык вражды и преступления на почве ненависти в отношении азербайджанцев”, подготовленного аппаратом омбудсмена совместно с парламентским Комитетом по правам человека.

Также в план работы включены организация обсуждений и слушаний, связанных с текущим состоянием и новой стратегией развития в стране медиа (в том числе социальных сетей) с участием уполномоченного по правам человека, а также Агентства развития медиа, обсуждение вопросов, связанных с диффамацией, разработка законопроекта О защите прав граждан в цифровом пространстве.

Кроме того, на весеннюю сессию запланировано проведение совместных с гражданским обществом и экспертами общественных слушаний на тему “Институт помилования - акт амнистии как институт обеспечения прав человека: актуальные проблемы реализации”, а также конференции "100 лет депортации западных азербайджанцев - в контексте прав западных азербайджанцев после победы в Отечественной войне".

(Перевод: Фидан Мустафаева)