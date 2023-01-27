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Мевлют Чавушоглу осудил нападение на посольство Азербайджана в Иране

Политика Материалы 27 января 2023 11:47 (UTC +04:00)
Мевлют Чавушоглу осудил нападение на посольство Азербайджана в Иране

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ Trend/ - Осуждаю предательское нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Соболезную родным погибшего и азербайджанскому народу, раненым желаю скорейшего исцеления. Азербайджан не одинок", - говорится в публикации.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование инцидента.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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