Осуждаю нападение на посольство Азербайджана в Иране - Бинали Йылдырым

БАКУ /Trend/ - Председатель Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырым осудил нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Осуждаю нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Соболезную родным и близким погибшего, желаю скорейшего выздоровления раненым", - говорится в публикации.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности. Также ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование инцидента.

(Перевод: Нубар Кулузаде)