Осуждаю предательское нападение на посольство Азербайджана в Тегеране - Фуат Октай

БАКУ /Trend/ - Осуждаю предательское нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом написал на своей странице в Twitter вице-президент Турции Фуат Октай.

"Соболезную семье погибшего и азербайджанскому народу, раненым желаю скорейшего выздоровления. Мы всегда рядом с Азербайджаном", - говорится в публикации.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности. Также ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование инцидента.

(Перевод: Нубар Кулузаде)