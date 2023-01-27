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Резидент-координатор ООН в Азербайджане осудила нападение на посольство страны в Иране

Политика Материалы 27 января 2023 13:41 (UTC +04:00)
Резидент-координатор ООН в Азербайджане осудила нападение на посольство страны в Иране

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Решительно осуждаю нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, написала на своей странице в Twitter резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева.

"Нападения на гражданских лиц и гражданские объекты, включая дипломатические миссии, строго запрещены международным гуманитарным правом. Выражаю соболезнования семье погибшего и желаю пострадавшим скорейшего выздоровления", - говорится в публикации.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности. Ранены двое охранников посольства.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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