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Посольство Израиля солидарно с азербайджанским народом

Политика Материалы 27 января 2023 14:07 (UTC +04:00)
Посольство Израиля солидарно с азербайджанским народом

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Посольство Израиля солидарно с азербайджанским народом в этот трудный день.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, написал посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик на своей странице в Twitter в связи с терактом в посольстве Азербайджана в Тегеране.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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