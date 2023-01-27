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Восхищены смелостью сотрудников службы безопасности посольства Азербайджана - посольство Италии

Политика Материалы 27 января 2023 16:17 (UTC +04:00)
Восхищены смелостью сотрудников службы безопасности посольства Азербайджана - посольство Италии

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Это чудовищное нападение на посольство Азербайджана в Иране вызвало у нас гнев.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится на странице в Twitter посольства Италии в Азербайджане.

"Выражаем глубокие соболезнования семье погибшего. Желаем скорейшего выздоровления раненым, выражаем восхищение смелостью сотрудников Службы безопасности Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран", - говорится в публикации.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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