Эрдоган осудил теракт против посольства Азербайджана в Иране

БАКУ /Trend/ - Решительно осуждаю нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате которого погиб сотрудник службы безопасности.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации на странице Реджепа Тайипа Эрдогана в Twitter.

"Выражаю соболезнования нашим азербайджанским братьям, желаю исцеления раненым. Турция рядом со своим дорогим другом и братом Азербайджаном", - говорится в публикации.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

(Перевод: Фидан Мустафаева)