Эрдоган осудил теракт против посольства Азербайджана в Иране

БАКУ /Trend/ - Решительно осуждаю нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате которого погиб сотрудник службы безопасности.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации на странице Реджепа Тайипа Эрдогана в Twitter.
"Выражаю соболезнования нашим азербайджанским братьям, желаю исцеления раненым. Турция рядом со своим дорогим другом и братом Азербайджаном", - говорится в публикации.
Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.
Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.
(Перевод: Фидан Мустафаева)