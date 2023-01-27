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Эрдоган осудил теракт против посольства Азербайджана в Иране

Политика Материалы 27 января 2023 17:04 (UTC +04:00)
Эрдоган осудил теракт против посольства Азербайджана в Иране

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Решительно осуждаю нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате которого погиб сотрудник службы безопасности.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации на странице Реджепа Тайипа Эрдогана в Twitter.

"Выражаю соболезнования нашим азербайджанским братьям, желаю исцеления раненым. Турция рядом со своим дорогим другом и братом Азербайджаном", - говорится в публикации.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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