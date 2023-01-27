Обнародована повестка очередного заседания парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обнародована повестка заседания Милли Меджлиса Азербайджана, которое состоится 1 февраля.

Как сообщает в пятницуTrend, в повестку заседания включен 21 вопрос:

1. Проект постановления о плане законодательных работ весенней сессии Милли Меджлиса в 2023 году.

2. Проект постановления О создании дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса Азербайджана.

3. Проект постановления О создании счетной комиссии Милли Меджлиса Азербайджана.

4. Законопроект Об утверждении "Устава исследовательского центра Организации экономического сотрудничества".

5. Законопроект Об утверждении "Протокола о правилах определения страны происхождения товаров по соглашению о создании зоны свободной торговли между государствами-участниками ГУАМ".

6. Законопроект Об утверждении Конвенции Международной организации труда № 155 "О безопасности и гигиене труда".

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