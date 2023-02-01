БАКУ /Trend/ - Руководство ЮНЕСКО осудило вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в официальном письме руководства ЮНЕСКО, адресованном постоянному представительству Азербайджана при организации.

В письме, направленном от имени генерального директора ЮНЕСКО, выражены соболезнования правительству, народу Азербайджана и семье погибшего, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Было заявлено, что ООН находится рядом с Азербайджаном и его народом, и подчеркнуто решительное осуждение подобных актов против дипломатических миссий. В письме также отмечается, что Азербайджан может быть полностью уверен в поддержке Секретариата ЮНЕСКО.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

(Перевод: Фидан Мустафаева)