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В Азербайджане упразднены туристические информационные центры

Политика Материалы 18 февраля 2023 16:14 (UTC +04:00)
В Азербайджане упразднены туристические информационные центры

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане упразднены туристические информационные центры.

Как сообщает в субботу Trend, в связи с этим Кабинет министров внес соответствующие изменения в "Список подведомственных учреждений, не входящих в структуру Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики".

В соответствии с изменением упразднены следующие туристические информационные центры:

Бакинский туристический информационный центр (включая туристические автобусы "Baku City Tour");

Шамахинский туристический информационный центр

Хачмазский туристический информационный центр

Губинский туристический информационный центр

Лянкяранский туристический информационный центр

Гянджинский туристический информационный центр

Шекинский туристический информационный центр

Загатальский туристский информационный центр

Габалинский туристический информационный центр

Исмаиллинский туристический информационный центр

Бардинский туристический информационный центр.

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