Азербайджан продолжит требовать справедливости для Ходжалинского геноцида – пресс-секретарь МИД

БАКУ /Trend/ - Азербайджан продолжит требовать справедливости для Ходжалинского геноцида.

Как передает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Сегодня 31-я годовщина Ходжалинского геноцида, одного из самых тяжких преступлений, совершенных армянами против мирных азербайджанцев, за одну ночь погибло 613 человек, в т.ч. 106 женщин, 63 детей, 70 стариков.

Мы никогда не забудем и не простим!

Мы будем и впредь требовать справедливости для Ходжалы", - написал он.