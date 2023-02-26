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Глава МИД Азербайджана посетил памятник Ходжалинскому геноциду (ФОТО)

Политика Материалы 26 февраля 2023 11:46 (UTC +04:00)
Глава МИД Азербайджана посетил памятник Ходжалинскому геноциду (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и другие сотрудники министерства в воскресенье посетили памятник Ходжалинскому геноциду, передает Trend.

Отметим, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженными силами Армении с участием 366-го мотострелкового полка армии бывшего СССР были зверски убиты 613 жителей Ходжалы. В результате геноцида было убито 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков, полностью уничтожено 8 семей. 25 детей потеряли обоих родителей, 130 детей потеряли одного из родителей. В ходе этих событий было взято в плен 1 275 человек.

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Глава МИД Азербайджана посетил памятник Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана посетил памятник Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана посетил памятник Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана посетил памятник Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана посетил памятник Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана посетил памятник Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана посетил памятник Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана посетил памятник Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
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