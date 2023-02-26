Посол Франции поделилась публикацией в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида

БАКУ /Trend/ - Посол Франции в Азербайджане Анн Буайон поделилась на своей странице в Twitter публикацией в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида, передает в воскресенье Trend.

"Хочу выразить глубокое уважение к горю всего азербайджанского народа, чтящего сегодня память о Ходжалинской трагедии. Прочный мир должен быть достигнут путем диалога и примирения, чтобы подобные акты больше не повторялись", - написала она.

Отметим, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженными силами Армении с участием 366-го мотострелкового полка армии бывшего СССР были зверски убиты 613 жителей Ходжалы. В результате геноцида было убито 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков, полностью уничтожено 8 семей. 25 детей потеряли обоих родителей, 130 детей потеряли одного из родителей. В ходе этих событий было взято в плен 1 275 человек.