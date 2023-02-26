Вице-президент Турции поделился публикацией в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Турции Фуат Октай поделился на своей странице в Twitter публикацией в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида, передает в воскресенье Trend.

"С болью вспоминаем зверства, произошедшие в Ходжалы 31 год назад.

Чтим память наших братьев и сестер, которые погибли.

Боль Азербайджана – это наша боль.

Мы не забыли, мы не забудем!", - говорится в публикации.

Отметим, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженными силами Армении с участием 366-го мотострелкового полка армии бывшего СССР были зверски убиты 613 жителей Ходжалы. В результате геноцида было убито 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков, полностью уничтожено 8 семей. 25 детей потеряли обоих родителей, 130 детей потеряли одного из родителей. В ходе этих событий было взято в плен 1 275 человек.