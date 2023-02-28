Lagazetteaz.fr опубликовала интервью посла Азербайджана во Франции израильскому телеканалу

БАКУ /Trend/ - Учрежденная АМИ Trend во Франции газета "Lagazetteaz.fr" опубликовала интервью посла Азербайджана во Франции Лейлы Абдуллаевой израильскому телеканалу "i24NEWS" относительно ситуации на Кавказе, об антисемитизме, отношениях Азербайджана и Израиля.

В статье, со ссылкой на интервью посла, отмечается, что отсутствие антисемитизма в Азербайджане доказывает силу глубоко светской модели государства, уважающего убеждения и происхождение каждого.

"Лейла Абдулаева, прибывшая в Париж четыре месяца назад, чтобы приступить к исполнению своей новой должности - посла Азербайджана во Франции, выбрала для своего первого телевизионного выступления телеканал i24NEWS. Дипломат ответила на вопросы Жан-Шарля Бануна в программе "Prime" телеканала по таким вопросам, как мирный договор с Арменией, отношения с Израилем, текущая ситуация с Ираном и т.д", - говорится в статье.

"В последние дни наблюдается восстановление контактов между Арменией и Азербайджаном четыре месяца спустя, лидеры двух стран встретились на Мюнхенской конференции по безопасности с участием госсекретаря США Энтони Блинкена. Мы приветствуем восстановление диалога, это единственный способ для достижения устойчивого мира в регионе",- говорится в статье относительно отношения Лейлы Абдулаевой по этому вопросу.

"Против Азербайджана выдвигаются необоснованные обвинения. Азербайджан, является страной, которая десятилетиями страдала от нарушения территориальной целостности", - добавила Абдуллаева в интервью.

Также было подчеркнуто, что посол, отвечая на вопрос об открытии посольства Азербайджана в Израиле, выдвинула на первый план многолетние дружеские отношения между Иерусалимом и Баку.

"В прошлом году мы отметили 30-летие дипломатических отношений между нашими странами, у нас имеются тесные исторические связи, и открытие посольства сыграет важную роль в дальнейшем развитии и укреплении двусторонних отношений", - сказала она.

Полная версия интервью доступна по ссылке.