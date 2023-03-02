Азербайджан является инициатором рассмотрения актуальных вопросов и глобальных вызовов - гендиректор МАГАТЭ

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является инициатором рассмотрения актуальных вопросов и глобальных вызовов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал журналистам генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в рамках саммита Контактной группы Движения неприсоединения по COVID-19 в Баку.

"Приветствую усилия Азербайджана по решению глобальных проблем. В настоящее время существует ряд глобальных вызовов, и такая платформа, как Движение неприсоединения, играет важную роль в обсуждении и решении этих проблем", - сказал он.

Отметим, что 2 марта в Баку проходит Саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, в котором принимают участие главы государств и правительств около 70 стран, президенты Боснии и Герцеговины, Туркменистана, Узбекистана, Ирака, Ливии; вице-президенты Кубы, Габона, Танзании; премьер-министры Алжира и Кении; высокопоставленные представители различных стран, а также руководители международных организаций – генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили, генеральный директор Международной организации по миграции (МОМ) Антонио Виторино, генеральный директор Женевского отделения ООН Татьяна Валовая, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хусрав Нозири, министры, заместители министров, послы и другие официальные лица.

Перевод: Фидан Мустафаева)