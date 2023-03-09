Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества Азербайджана и НАТО

БАКУ /Trend/ - 9 марта первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с находящимся с официальным визитом в нашей стране начальником штаба Командования Сухопутных войск НАТО генерал-лейтенантом Мустафой Огузом, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Поприветствовав гостя, начальник Генерального штаба отметил развитие сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, и активное участие представителей Азербайджанской Армии в рамках различных программ НАТО.

На встрече был высоко оценен вклад Североатлантического альянса в подготовку наших подразделений в рамках Концепции Оперативных Возможностей НАТО, стороны также обсудили направления совместных действий против существующих и возможных угроз.

Генерал-лейтенант М.Огуз выразил удовлетворение визитом в нашу страну, высоко оценив деятельность военнослужащих Азербайджанской Армии во всех сферах в рамках партнерства с НАТО, в том числе профессионализм, проявленный ими в миротворческих миссиях.

В заключение были обсуждены перспективы развития сотрудничества с НАТО в различных областях.