В следующем году состоится переселение в Гадрут и Туг - Эмин Гусейнов

БАКУ /Trend/ - В следующем году состоится переселение в Гадрут и Туг.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в состав Карабахского экономического района (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.

"После села Талыш в этом году начнутся работы в трех селах Агдамского района, поселке Гадрут и селе Туг, и я думаю, что в следующем году на эти территории также начнется переселение. К концу этого года должно быть завершено строительство первого жилого квартала города Физули. Работы там идут ускоренными темпами. Параллельно в этом году начнется процесс восстановления сел Пирахмедли, Дедели и Довлетъярлы Физулинского района", - сказал он.

Гусейнов также отметил, что в то же время в этом году начнутся восстановительные и строительные работы в селах Хыдырлы, Сарыджалы и Кенгерли, проекты будут сданы в срок в соответствии с графиком.

(Перевод: Фидан Мустафаева)