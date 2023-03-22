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Президент Пакистана поздравил Президента Ильхама Алиева и азербайджанский народ с Новруз байрамы

Политика Материалы 22 марта 2023 00:01 (UTC +04:00)
Президент Пакистана поздравил Президента Ильхама Алиева и азербайджанский народ с Новруз байрамы

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БАКУ /Trend/ - Президент Исламской Республики Пакистан Ариф Алви опубликовал поздравительное послание Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз байрамы.

Как сообщает Trend, Президент Пакистана разместил поздравление в своем официальном аккаунте на Twitter. В публикации говорится: "От имени народа Пакистана и от себя лично поздравляю Президента Азербайджанской Республики, брата Ильхама Алиева и азербайджанский народ с Новруз байрамы. Да ниспошлет вам Всемогущий Аллах мир и процветание".

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