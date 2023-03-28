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В Азербайджане надежно сохраняются стабильность и спокойствие - Али Нагиев

Политика Материалы 28 марта 2023 19:02 (UTC +04:00)
В Азербайджане надежно сохраняются стабильность и спокойствие - Али Нагиев

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане надежно обеспечиваются стабильность и благополучие.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал начальник Службы государственной безопасности (СГБ) генерал-полковник Али Нагиев на мероприятии, посвященном 104-й годовщине создания органов безопасности Азербайджана.

"Под мудрым руководством и на основе прямых указаний Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и сегодня достойно продолжается школа профессионализма в органах безопасности, заложенная в свое время общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, в Азербайджане надежно обеспечиваются стабильность и благополучие", - сказал глава СГБ.

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