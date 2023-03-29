Джейхун Байрамов проинформировал министра обороны Израиля о постконфликтной ситуации в регионе

БАКУ /Trend/ - Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал министра обороны Израиля Йоава Галанта о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, созидательных усилиях Азербайджана по установлению мира и безопасности в регионе.

Об этом сообщили в среду Trend в МИД Азербайджана.

Как отмечается, встреча состоялась 29 марта 2023 года в рамках официального визита министра Джейхуна Байрамова в Израиль.

На встрече обсуждалось сотрудничество между двумя странами в оборонной, военно-технической и других сферах, вопросы региональной и международной безопасности.

Ссылаясь на встречу с министром обороны Израиля, состоявшуюся 17 февраля 2023 года в рамках участия Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Мюнхенской конференции по безопасности, министр Джейхун Байрамов отметил, что тесные контакты, в том числе взаимные визиты, внесли важный вклад в развитие отношений двух стран.

Министр Йоав Галлант, отметил успешный опыт сотрудничества двух стран в оборонной, военно-технической сфере, а также важность использования имеющегося потенциала для дальнейшего расширения сотрудничества. Была подчеркнута, важность продолжения взаимных контактов.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Фидан Мустафаева)