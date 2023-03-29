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Джейхун Байрамов встретился с премьер-министром Израиля (ФОТО)

Политика Материалы 29 марта 2023 18:10 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов встретился с премьер-министром Израиля (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как сообщает в среду Trend, об этом написал на своей странице в Twitter посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

Согласно информации, в ходе встречи были обсуждены региональные вопросы, достигнута договоренность об усилении двустороннего сотрудничества.

Отметим, что 28 марта 2023 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Израиль и Палестину. В программу визита 29-30 марта вошли проведение встреч с высокопоставленными представителями обеих стран, участие в церемонии открытия посольства Азербайджанской Республики в Израиле.

Джейхун Байрамов встретился с премьер-министром Израиля (ФОТО)
Джейхун Байрамов встретился с премьер-министром Израиля (ФОТО)
Джейхун Байрамов встретился с премьер-министром Израиля (ФОТО)
Джейхун Байрамов встретился с премьер-министром Израиля (ФОТО)
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