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Армянская сторона должна отказаться от территориальных претензий к Азербайджану - МИД

Политика Материалы 30 марта 2023 14:14 (UTC +04:00)
Армянская сторона должна отказаться от территориальных претензий к Азербайджану - МИД

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БАКУ /Trend/ - Армянская сторона должна отказаться от территориальных претензий к Азербайджану.

Как сообщает Trend, об этом сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании правительства 30 марта.

"Очередные попытки премьер-министра Армении Никола Пашиняна манипулировать ситуацией в регионе неприемлемы.
Ни для кого не секрет, что Армения продолжает свою агрессивную деятельность, выдавая свою страну за демократическую. У премьер-министра нет никаких оснований в очередной раз неверно истолковывать временное решение Международного суда ООН в отношении Лачинской дороги и делать заявления о том, что Азербайджан якобы закрыл Лачинскую дорогу", - сказал он.

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