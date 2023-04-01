Закир Гасанов дал указания о решительном пресечении возможных провокаций со стороны армян

БАКУ /Trend/ - Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов дал соответствующие указания о решительном пресечении возможных провокаций на условной азербайджано-армянской государственной границе и в Карабахском экономическом районе.

Как сообщает в субботу Trend, в ходе служебного совещания состоявшегося 1 апреля в Министерстве обороны Азербайджана, Закир Гасанов прокомментировав высказывания тех, кто никак не может смириться с успешными операциями Азербайджанской Армии, и подчеркнул, что никто не вправе говорить с нами языком угроз, и отметил, что обвинения клеветнического характера, высказанные военными стран, поддерживающих политику терроризма и оккупации, неприемлемы и абсурдны.

Проанализировав оперативную обстановку на условной азербайджано-армянской государственной границе и в Карабахском экономическом районе, министр обороны дал соответствующие указания о решительном пресечении возможных провокаций.

Министр обороны отметил, что все противоправные действия противника, в том числе незаконных армянских вооруженных формирований, должны находиться под постоянным контролем, чтобы и впредь не допускать подобных действий на территории Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева)