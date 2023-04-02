БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова посетила в больнице депутата Фазиля Мустафу, подвергшегося 28 марта террористической атаке, поинтересовалась его состоянием и ходом лечения, также встретилась с его родными, передает Trend.

Cпикер парламента была проинформирована, что медперсонал делает всё для скорейшей поправки депутата.

Сахиба Гафарова отметила, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал соответствующие поручения, и процесс находится под контролем госструктур. Председатель Милли Меджлиса напомнила, что глава государства дал поручение правоохранительным органам провести неотложные оперативно-розыскные мероприятия, чтобы выявить и привлечь к уголовной ответственности лица или лиц, совершивших этот акт террора. Совершившие эти деяния никогда не добьются своего, добавила председатель азербайджанского парламента.

Фазиль Мустафа поблагодарил руководство страны за внимание и поддержку, заверив в своей несгибаемой верности позиции государственности и заявив, что совершённое на него нападение не заставит его отступить.