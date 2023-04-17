БАКУ /Trend/ - Стала известна дата очередного заседания Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, очередное заседание комиссии состоится 19 апреля.

Отметим, что до сих пор на заседаниях было рассмотрено более 1 500 обращений о помиловании.

Напомним, что согласно предыдущему распоряжению о помиловании, подписанному в прошлом году, в общей сложности были помилованы 213 человек. 168 человек были освобождены от неотбытой части наказания. Срок отбывания наказания 36 человек был сокращен вдвое. Также были освобождены от наказания трое осужденных на условный срок. Кроме того, 6 человек, приговоренных к ограничению свободы, были освобождены от неотбытой части наказания.